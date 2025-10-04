لم يتبق سوى ستة منتخبات آسيوية في سباق التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث تترقب القارة انطلاق منافسات دور المجموعات من ملحق التصفيات الآسيوية.. الطريق إلى كأس العالم 2026، التي تبدأ يوم الأربعاء (8 أكتوبر).المنافسات تشهد تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً ليحجز مقعداً في النهائيات، وينضم إلى المنتخبات الستة التي ضمنت بالفعل مشاركتها في البطولة العالمية.وتُلعب المباريات بنظام الدوري من جولة واحدة بنظام التجمع، حيث يستضيف الاتحاد القطري لكرة القدم مباريات المجموعة الأولى، فيما يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم مباريات المجموعة الثانية.يدخل منتخب عُمان هذه المرحلة باحثاً عن إنجاز تاريخي يتمثل في التأهل الأول إلى كأس العالم، بينما تسعى كل من إندونيسيا والعراق والإمارات للتأهل للمرة الثانية في تاريخها، في حين يتطلّع منتخبا قطر والسعودية إلى المشاركة الثانية على التوالي.تُفتتح الجولة الأولى عند الساعة السادسة مساءً على استاد جاسم بن حمد بمواجهة تجمع بين عمان (التصنيف 78 عالمياً) وقطر (53).ويخوض منتخب عمان محاولته العاشرة في التصفيات، مستنداً إلى فوزه 2-1 في آخر مواجهة أمام قطر في ديسمبر 2024 ضمن كأس الخليج، وهو أول انتصار له بعد 11 مباراة منذ سبتمبر 2009. أما المنتخب القطري، بطل كأس آسيا 2023، فيسعى لانطلاقة قوية على أرضه في محاولته الحادية عشرة، بعد مشاركته الأولى في كأس العالم عام 2022 بصفته البلد المضيف.وبعد ثلاثة أيام، يوم 11 أكتوبر عند الساعة 8:15 مساءً، يبدأ منتخب الإمارات (67) مشواره بمواجهة عمان، في تكرار لمواجهتهما في كأس الخليج في ديسمبر 2024 التي انتهت بالتعادل 1-1. ويخوض المنتخب الإماراتي التصفيات للمرة الحادية عشرة، متطلعاً إلى إنهاء غيابه عن كأس العالم منذ ظهوره الأول في نسخة 1990.أما مباريات المجموعة الثانية فتقام على استاد ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يلتقي منتخب إندونيسيا (119) مع السعودية (59) يوم 8 أكتوبر عند الساعة 8:15 مساءً.إندونيسيا المنتخب الوحيد الذي بدأ مشواره من الدور الأول وواصل التقدم، وكانت مشاركته الوحيدة في النهائيات عام 1938 تحت اسم جزر الهند الشرقية الهولندية. وخلال الدور السابق، التقى المنتخبان مرتين، فتعادلا ذهاباً قبل أن تحقق إندونيسيا أول فوز لها تاريخياً في الإياب. أما المنتخب السعودي، الساعي لرد الاعتبار، فيطمح بالتأهل الثالث على التوالي والسابع في تاريخه.ويوم 11 أكتوبر عند الساعة 10:30 مساءً، يخوض منتخب العراق (58) مباراته الأولى أمام إندونيسيا، وهو يستهدف الظهور الثاني في النهائيات بعد غياب منذ نسخة 1986. ويمتلك المنتخب العراقي سجلاً مميزاً في مواجهاته مع إندونيسيا، حيث فاز في آخر ثماني مباريات جمعت الطرفين، بما في ذلك مواجهتا الدور الثاني من التصفيات الحالية.وتُختتم مرحلة المجموعات يوم 14 أكتوبر بمواجهتين خليجيتين مثيرتين، حيث يلتقي قطر مع الإمارات، فيما يواجه الأخضر السعودي العراق.وسيحصل وصيف كل مجموعة على فرصة أخيرة، عبر مواجهة فاصلة تُقام بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر، لتحديد المنتخب الذي سيمثل قارة آسيا في الملحق العالمي، حيث سيتعين عليه مواجهة منتخبات من قارات أخرى من أجل المنافسة على واحد من مقعدين مؤهلين إضافيين.