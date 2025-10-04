في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم، بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق نموذج جديد من تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) خلال منافسات كأس العالم للشباب، يمنح المدربين حق طلب مراجعة اللقطات التحكيمية مرتين فقط خلال المباراة، في خطوة وُصفت بأنها «ثورة في الاقتصاد التحكيمي» تهدف إلى تقليل التكاليف وتسريع وتيرة اللعب.كيف تعمل التجربة الجديدة؟يعتمد النظام الجديد على مبدأ شبيه بما هو معمول به في كرة التنس والكريكيت؛ إذ يمتلك كل مدرب فريق محاولتين لمراجعة القرار التحكيمي.إذا تم تغيير القرار بعد المراجعة، يحتفظ المدرب بمحاولتيه.أما إذا أُبقي القرار كما هو فتُخصم محاولة واحدة.وتنتهي صلاحية المحاولات بانتهاء الوقت الأصلي للمباراة.وفي هذه التجربة، لا توجد غرفة VAR مركزية أو طاقم مراجعة متخصص، إذ يكتفي الحكم الرابع بمتابعة الإعادات عبر 3 كاميرات فقط تغطي زوايا محددة من الملعب، بما يقلص التكلفة التشغيلية ويجعل التقنية قابلة للتطبيق في البطولات ذات الإمكانات المحدودة.