دشَّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عصر اليوم (الخميس) معسكره الإعدادي في جدة، استعداداً لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.وانتظم جميع اللاعبين في مقر المعسكر، فيما سيلتحق الثلاثي سعود عبدالحميد، ومروان الصحفي، ومهند آل سعد بالمعسكر بعد فراغهم من ارتباطاتهم مع أنديتهم؛ حيث ينضم سعود عبدالحميد ومروان الصحفي يوم 5 أكتوبر، على أن يلتحق مهند آل سعد يوم 6 أكتوبر، بالتزامن مع انطلاق أيام FIFA.وسيخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي مباراتين؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم 8 أكتوبر الجاري، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم 14 من الشهر نفسه، وستقام المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.ميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصتهم التدريبية الأولى على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد ، بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن تُجرى مباريات مصغرة، لتختتم الحصة بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب حسان التمبكتي في الحصة التدريبية بسبب تعرضه لنزلة برد، فيما اكتفى اللاعب محمد سليمان ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع ناديه.ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدٍ (الجمعة) بحصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السابعة مساءً، وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.