أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة معسكر إعدادي لمنتخبنا الوطني تحت 23 عاما، خلال الفترة 5-14 أكتوبر القادم، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما 2026 التي يستضيفها «الأخضر» في مدينتي الرياض وجدة.واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو 24 لاعبا للالتحاق بالمعسكر هم؛ أسامة المرمش، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، سليمان هزازي، سالم النجدي، مشعل العلائلي، عبدالرحمن العبيد، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالله معتوق، فارس الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، حسين السلطان، ماجد عبدالله، مشاري النمر، عبدالله رديف.ويستضيف «أخضر 23» خلال معسكره في الأحساء منتخب كوريا الجنوبية في مباراتين تجريبيتين يومي 10 و14 من أكتوبر الحالي.