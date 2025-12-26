أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عددًا من القرارات الانضباطية بحق أندية الاتحاد والبيرق وعرعر ونجران.



وأقرت اللجنة تغريم نادي الاتحاد مبلغ (200) ألف ريال، وإلزامه بلعب مباراته المقبلة على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) دون حضور الجمهور، على أن يتم تعليق عقوبة اللعب دون الجمهور لمدة 4 أشهر، وذلك على خلفية مخالفة جماهيره للمادة (72) من لائحة الانضباط والأخلاق خلال مواجهة الأهلي، وقيام العديد من الجماهير بإدخال لافتة تضمنت عبارات مخالفة للائحة الانضباط والأخلاق إلى مدرجات ملعب المباراة، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة والتقارير الواردة من الجهات الرسمية، وجلسة الاستماع مع الأطراف ذوي العلاقة بخصوص الواقعة.



كما غرّمت اللجنة نادي البيرق (10) آلاف ريال، ومنحته مهلة (30) يومًا لتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح المدرب زكي عبدالله أبو عباة، مع التحذير بتطبيق عقوبات أشد في حال عدم التنفيذ.



وألزمت اللجنة نادي عرعر بدفع غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، ومنحته مهلة (30) يومًا لتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح اللاعب أسامة بن محمد الرويلي، مع التحذير بعقوبات تصل إلى خصم النقاط أو الهبوط في حال الاستمرار بعدم التنفيذ.



كما أصدرت اللجنة قرارًا بتغريم نادي نجران (20) ألف ريال، ومنحه مهلة (30) يومًا لتنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي لصالح اللاعب إبراهيم بن أحمد عقيل، مع التحذير بتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا في حال عدم الالتزام.