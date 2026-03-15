أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها بشأن الاستئناف المقدم من نادي الفيصلي ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المتعلق باحتجاجه على عدم نظامية مشاركة لاعب أبها جاي دامبيلي في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 21 يناير 2026 ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، إذ قررت قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر في 29 يناير 2026، بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات التي قدمها نادي الفيصلي، إضافة إلى ردود الأطراف واستفسارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.



وأثبتت لجنة الاستئناف مخالفة نادي أبها للائحة الانضباط والأخلاق بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب جاي دامبيلي في المباراة، لتقرر إلغاء نتيجة اللقاء واعتبار نادي أبها خاسراً بنتيجة (3-0) لصالح نادي الفيصلي.



كما تضمن القرار إلزام نادي أبها بدفع غرامة مالية قدرها 37,500 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى إيقاف مدير فريق أبها عبدالله يحيى أحمد آل مضواح لمدة شهرين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.



وأقرت اللجنة إعادة رسوم الاحتجاج والاستئناف التي دفعها نادي الفيصلي، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للطعن وفق النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.