حذّرت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة يلينا شافرانسكايا، من أن بعض العادات الغذائية اليومية قد تؤثر سلباً على امتصاص الحديد وتُضعف فعالية المكملات، ما يزيد من تفاقم أعراض فقر الدم خصوصاً في فصل الشتاء. وأشارت إلى أن النعاس المستمر، والشعور بالضعف العام، وشحوب البشرة ليست دائماً نتيجة لتقلبات الطقس، بل قد تكون مؤشرات على نقص الحديد، وهو العنصر الحيوي لتكوين الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الجسم.

وأكدت شافرانسكايا أن علاج فقر الدم لا يتوقف عند تناول مكملات الحديد الموصوفة، بل يشمل أيضاً الانتباه لما يتم تناوله أو شربه معها. وأوضحت أن بعض المشروبات الشائعة مثل القهوة، الشاي، تحتوي على مركبات البوليفينول خصوصاً التانينات، التي تقلل من امتصاص الحديد عند تناولها مع الوجبة أو المكمل، مشيرة إلى أن الشاي المركز يحتوي على تركيز مرتفع من هذه المركبات.

وأضافت أن منتجات الألبان قد تعيق امتصاص الحديد أيضاً، بسبب محتواها العالي من الكالسيوم، الذي يرتبط بالحديد في الأمعاء ويمنع دخوله إلى مجرى الدم. كما حذرت من تناول مكملات الحديد مع الأدوية التي تقلل حموضة المعدة، مثل أوميبرازول، لأن امتصاص الحديد يتطلب بيئة حمضية مناسبة.

وأوصت الدكتورة بضرورة مراجعة الطبيب لتنسيق التوقيت المناسب لتناول الحديد بعيداً عن هذه المشروبات والأطعمة، من أجل تعزيز امتصاصه والحصول على نتائج علاجية فعالة.