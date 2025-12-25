قررت جهات التحقيق بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، أمس (الأربعاء)، إخلاء سبيل الـ«تيك توكر» الشهير محمد شاكر، المعروف بـ«شاكر محظور»، بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام».

ويُعد هذا القرار تطوراً قضائياً جديداً في سلسلة الإجراءات القانونية التي يواجهها «شاكر محظور»، الذي يمتلك ملايين المتابعين، واشتُهر بمقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات وألفاظ اعتبرت مخالفة للقيم والمبادئ الأسرية المصرية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل القبض على شاكر محظور

بدأت القضية الأساسية في أغسطس 2025، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه داخل مقهى بالقاهرة الجديدة، بناءً على بلاغات متعددة تتهمه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية.

وخلال الضبط، عُثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص وكميات من المواد المخدرة (حشيش وآيس)، ما أضاف تهم حيازة مخدرات وسلاح إلى ملفه.

إخلاء سبيل في قضايا سابقة

في ذلك الوقت، أُخلي سبيله في قضيتَي المخدرات والسلاح، لكن استمر حبسه على ذمة قضية أخرى تتعلق بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة عبر المنصات الرقمية، مع التحفظ على ممتلكاته مثل سيارات فارهة ووحدات سكنية.

ومع مرور التحقيقات، أحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، وشهدت تجديدات متكررة لحبسه احتياطياً، قبل أن يصدر قرار أمس بإخلاء سبيله بكفالة في التهمة الرئيسية المتعلقة بالمحتوى الخادش.

ويظل «شاكر محظور» ممنوعاً من التصرف في أمواله لحين انتهاء التحقيقات في التهم المالية ومراجعة معاملاته البنكية من قبل مباحث الأموال العامة.