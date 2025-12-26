شهدت الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي عودة اللاعب سلمان الفرج إلى الملاعب، بعد غياب طويل إثر تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي، أبعدته عن المشاركة الرسمية لفترة امتدت لأكثر من عام.



وجاءت عودة الفرج من خلال مواجهة فريقه أمام النجمة، ضمن منافسات الجولة الـ11، في محطة انتظرها اللاعب والجماهير كثيراً، بعد رحلة علاج وتأهيل شاقة تخللتها مراحل متعددة من التعافي والجاهزية البدنية.



وكان آخر لقاء خاضه سلمان الفرج قبل الإصابة في دوري يلو، خلال مباراة نيوم والجبلين، التي أُقيمت بتاريخ 5 نوفمبر 2024، قبل أن يتعرض للإصابة التي أنهت موسمه مبكراً.



وعاد الفرج للمشاركة رسمياً بتاريخ 25 ديسمبر 2025، بعد غياب دام 415 يوماً، في عودة تمثل إضافة فنية ومعنوية كبيرة، نظراً إلى ما يملكه من خبرة طويلة وثقل داخل الملعب.



وتُعد هذه العودة خطوة مهمة في مسيرة اللاعب، مع آمال الجماهير بأن يستعيد مستواه المعهود، ويسهم في دعم فريقه خلال قادم الجولات من منافسات دوري روشن السعودي.