مع انتشار استخدام الأجهزة الرقمية مثل الكمبيوترات المحمولة والمكتبية والهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبح الرسغ عرضة للإجهاد المتكرر بسبب الوضعيات غير الطبيعية أثناء الكتابة أو التصفح لساعات طويلة.

هذا الإجهاد قد يؤدي إلى انضغاط الأعصاب، وبالتحديد متلازمة النفق الرسغي، التي غالباً ما تبدأ بأعراض خفيفة يتم تجاهلها، لكنها قد تتطور إلى مشكلة مزمنة إذا لم تعالج مبكراً.

وبحسب موقع «Hindustan times»، كشف رئيس معهد مانيبال للعظام والمفاصل في مستشفيات مانيبال بدواركا في نيودلهي الدكتور راجيف فيرما أبرز العلامات المبكرة لهذه المتلازمة، محذراً من أن التدخل المبكر يمكن أن يمنع تلفاً دائماً في الأعصاب.

ما هي متلازمة النفق الرسغي؟

وأوضح الدكتور فيرما أن متلازمة النفق الرسغي تحدث عندما يتعرض العصب المتوسط -الذي يمتد من الرسغ عبر قناة ضيقة تُعرف بالنفق الرسغي- للضغط المستمر.

هذا العصب مسؤول عن الإحساس في الإبهام والسبابة والوسطى وجزء من البنصر، إضافة إلى التحكم في حركة بعض عضلات اليد.

وأكد الطبيب أن الألم لا يزول بالراحة البسيطة، وأن السبب الرئيسي يعود إلى الحركات المتكررة للمعصم، الكتابة الطويلة، وبيئة العمل غير المريحة، ما يزيد الضغط على العصب تدريجياً.

علامات مبكرة يجب الانتباه إليها

وشدد رئيس معهد مانيبال للعظام والمفاصل على أهمية التشخيص المبكر، مشيراً إلى أن العلاج السريع يمنع التلف الدائم.

وحدد العلامات الرئيسية كالتالي:

- وخز أو خدر يوقظ المريض من النوم، ويخف عند هز اليدين.

- تيبس صباحي يعيق الإمساك بالأشياء أو قبض اليد بشكل كامل.

- إحساس دائم بالوخز أو «الدبابيس والإبر» في الإبهام والسبابة والوسطى.

- ضعف في اليد يؤدي إلى إسقاط الأشياء بشكل متكرر، وصعوبة في الإمساك بالأجسام الصغيرة مثل الأقلام.

- ألم ينتشر من الرسغ إلى الساعد والكتف، المعروف بـ«إشعاع الألم».

إجراءات وقائية لتجنب الإصابة

ومع انتشار العمل عن بعد والاعتماد على الشاشات، يتعرض موظفو المكاتب والطلاب ومستخدمو الأجهزة الرقمية لخطر متزايد، كما اقترح الدكتور فيرما الإجراءات التالية:

1 - تحديد عوامل الخطر: راقب أنشطتك اليومية، خصوصاً الحركات المتكررة أو الوضعيات غير المريحة أثناء استخدام الكمبيوتر.

2 - الحصول على تقييم طبي متخصص: يمكن للطبيب إجراء فحوصات مثل اختبار توصيل الأعصاب لتشخيص الحالة بدقة.

3 - تحسين بيئة العمل: ضع لوحة المفاتيح في مستوى يحافظ على معصميك في وضع محايد، لتقليل الضغط على العصب المتوسط.

كما شدد رئيس معهد مانيبال للعظام والمفاصل على أن اتباع هذه النصائح يمكن أن يحمي من تفاقم الحالة، مشدداً على استشارة الطبيب فور ملاحظة أي أعراض.