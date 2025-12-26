تغلّب فريق نيوم على ضيفه النجمة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن). سجل أهداف نيوم كل من ناثان زيزي، وخليفة الدوسري، فيما سجل هدف النجمة الوحيد اللاعب بلال بوطوبة.



كما حقق فريق الاتفاق فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب مضيفه الرياض بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينجح الاتفاق في حسم المواجهة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، حيث افتتح اللاعب فرانسيسكو كالفو التسجيل في الدقيقة (90)، فيما عزز جورجينيو فينالدوم تقدم فريقه بالهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع عند الدقيقة (90+5).



وبهذه النتيجة، أضاف الاتفاق 3 نقاط مهمة إلى رصيده وضعته سابعاً في سلم الترتيب بـ 15 نقطة، فيما تلقى الرياض خسارة جديدة في مشواره بالدوري مجمدةً رصيده عند النقطة الثامنة في المركز الـ14.