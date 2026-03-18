تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه في لقاء الإياب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون مقابل (مجموع اللقاءين 3/1) في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين بحثاً عن حصد الفوز والتأهل بعد تعادلهما ذهاباً في ألمانيا بهدف لكل منهما بعد أن تقدم باير ليفركوزن أولاً عن طريق روبرت اندريخ قبل أن يدرك كاي هافيرتز هدف التعادل لأرسنال من ركلة جزاء، ولكن أرسنال تمكن من إحباط المحاولات الألمانية مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، وتمكن لاعبه ابريتشي إيزي من تسجيل هدف رائع بعد أن تلقى تمريرة من زميله لياندرو تروسارد ليسيطر إيزي على الكرة ويسددها من خارج منطقة الجزاء قوية لتسكن أعلى المرمى كهدف أول لأرسنال (د: 36)، وفي الشوط الثاني واصل الفريق اللندني هجومه وبذات الطريقة ولكن التسديدة كانت أرضية زاحفة، وتمكن أرسنال من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ديكلان رايس (د: 63)، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 2/0 (مجموع اللقاءين 3/1).



وبهذه النتيجة يتأهل أرسنال للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، فيما غادر باير ليفركوزن منافسات البطولة.