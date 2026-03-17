قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور المذيعة فرح علي، مقدمة برنامج «الزمالك نيوز» على قناة الزمالك لمدة شهر، مع إلزام قناة الزمالك بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لمخالفة الأكواد والمعايير.

يأتي ذلك بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس، بحضور الممثل القانوني للقناة، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفة مقدمة البرنامج للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتم استدعاء الممثل القانوني لجلسة الاستماع بشأن ما تضمنته حلقة برنامج زمالك نيوز المذاعة بتاريخ 12 مارس الجاري، تقديم فرح علي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وكانت الاستدعاء للتحقيق وقرار الإيقاف، بسبب تصريحات الإعلامية فرح علي، ضد لاعب نادي إنبي بعد خسارة الزمالك أمام الفريق البترولي بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبعد المباراة تم تداول مقطع فيديو للاعب إنبي أقطاي عبدالله بعد استبداله وهو يبصق تجاه جماهير الزمالك، كما وجه لاعب إنبي بجانب إشارة ترى جماهير الزمالك أنها «استفزازية».

من جانبها، شنت المذيعة فرح علي هجوما لاذعا على أقطاي عبدالله لاعب إنبي، بقولها: «أنت عايش في وهم ويجب أن تستفيق منه، اسمك مازال بالقلم الرصاص»، وأضافت: «أنت لاعب لا يعرفك أحد، وبدأت مسيرتك بمعاداة جماهير الزمالك، وهو ما سيؤثر فيك مستقبلا».

وبنبرة حادة هددت اللاعب قائلة: «لو جماهير الزمالك وضعتك في دماغها صعب جدا تكمل مسيرتك»، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للإعلام خرقاً للأكواد الإعلامية.

فيما أوضح لاعب إنبي أقطاي عبدالله في تصريحات إذاعية أن ما جرى كان سوء تفاهم، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى جماهير الزمالك.

وقال: «الأمر لا علاقة له بالألوان، وعندما خرجت من الملعب فوجئت بإلقاء زجاجات مياه من جماهير الزمالك، كما أن أحد إداريي النادي تلفظ ضدي بشكل غير لائق». وأضاف أن بعض لاعبي الزمالك اعتدوا عليه عقب نهاية المباراة أثناء الاحتفالات.