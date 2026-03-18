تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من مستجدات أمنية.

وأكد وزير الداخلية العراقي خلال الاتصال حرص جمهورية العراق على أمن المملكة وسلامتها، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة على ما تم توفيره من تسهيلات لمغادرة المواطنين العراقيين المتأثرين بالأوضاع الراهنة عبر المملكة، والراغبين في العبور من خلالها من دول الخليج، وتيسير انتقالهم جواً وبراً بسلاسة، مثمناً الجهود التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.