أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أمس، انطلاق أعمال «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1447هـ»، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم حج هذا العام، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للخدمات والأنظمة التقنية المرتبطة بموسم حج هذا العام، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وبيّنت الهيئة أن التمرين الذي تنفذه على مدى يومين في محافظة جدة، يشارك فيه أكثر من 300 جهة وطنية يمثلها أكثر من 1000 مسؤول ومختص في مجال الأمن السيبراني، ويتناول التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، لافتةً إلى أن التمرين يشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لمسؤولي ومختصي الأمن السيبراني لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات السيبرانية المرتبطة بالأنظمة التقنية للخدمات المقدمة خلال موسم الحج؛ وفق أفضل المعايير والممارسات، وذلك عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).