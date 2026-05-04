دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، فعاليات ومعرض «أسبوع البيئة السعودي 2026»، الذي ينطلق تحت شعار «أثرك أخضر» تزامناً مع برامج توعوية شاملة في جميع مناطق المملكة، تهدف إلى ترسيخ الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لحماية البيئة وتنميتها تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وقد أبرزت الفعاليات التحول النوعي الذي حققته المملكة في هذا القطاع، إذ تضاعفت مساحات المناطق المحمية لأكثر من أربعة أضعاف، وارتفعت نسب إعادة تدوير النفايات بثلاثة أضعاف، مع نجاح إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي وزراعة 159 مليون شجرة، إلى جانب الدور الريادي للمملكة دولياً، عبر مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» واستضافة المؤتمرات العالمية لمكافحة التصحر، فيما يستعرض المعرض المصاحب أحدث التقنيات والمبادرات التفاعلية لتعزيز الاستدامة البيئية والأمن المائي والغذائي.