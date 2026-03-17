توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء) فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران.

وفي البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة تصل إلى 48 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب،

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأمّا الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي،

وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.