في مشهدٍ حبس الأنفاس، تحول فرع أحد البنوك في مدينة «بيريا» بولاية كنتاكي الأمريكية إلى مسرح لجريمة دامية، حيث اقتحم مسلح مجهول المكان، مخلفاً وراءه ضحيتين من موظفي البنك، في واقعة سطو مسلح لا تزال خيوطها غامضة وتثير رعباً في أوساط المجتمع المحلي.

وبحسب إفادات شرطة ولاية كنتاكي، دخل المهاجم (الذي كان يرتدي سترة رمادية وبيضاء مع قناع وقفازات لإخفاء ملامحه) إلى البنك بشكل مفاجئ. وبدون سابق إنذار، فتح النار على موظف وموظفة، مما أدى إلى مقتلهما على الفور، قبل أن يختفي أثره في ظروف غامضة لا تزال الأجهزة الأمنية تحاول فك طلاسمها.

«لغز» الهروب والأهداف

لا تزال الأسئلة تتوالى حول تفاصيل ما بعد الجريمة، حيث لم تتضح حتى الآن وسيلة هروب المشتبه به، وما إذا كان قد غادر المكان سيراً على الأقدام أو بواسطة مركبة. كما التزمت السلطات الصمت بشأن ما إذا كان المهاجم قد نجح في الاستيلاء على أي مبالغ مالية، مكتفية بالتأكيد على أن «إعادة بناء تسلسل الأحداث» هو الأولوية القصوى للمحققين حالياً.

وأكد المتحدث باسم الشرطة سكوتي بينينجتون أن عمليات البحث الموسعة تجري على قدم وساق، معتمداً على تحليل دقيق لتسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الجنائية المرفوعة من مسرح الجريمة، أملاً في تحديد هوية الجاني وتقديمه للعدالة في أسرع وقت.

وتعيد هذه الواقعة الدامية فتح الجدل الواسع حول ظاهرة العنف المسلح في الولايات المتحدة، خاصة تلك التي تستهدف المؤسسات المالية وأماكن العمل. فالمخاوف المتزايدة لم تعد تقتصر على الأمان في الشوارع، بل باتت تمتد إلى أروقة البنوك التي كانت تُعد يوماً ما من أكثر الأماكن تحصيناً.

وبينما تلملم مدينة بيريا جراحها، يظل السؤال الذي يطارد الجميع: كيف يمكن لمنظومة أمنية أن تفشل في منع كارثة من هذا النوع في قلب مؤسسة مالية؟