أشعل فيلم «الكلاب السبعة» منصات التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى للكشف عن ملامحه، ليصبح حديث الساعة كأضخم مشروع سينمائي عربي من حيث الإنتاج، والحبكة، ونوعية الأكشن التي نادراً ما نراها في دور العرض الإقليمية.

بعيداً عن الأنماط المعتادة، يجمع الفيلم لأول مرة في مواجهة (أو تحالف) غير مسبوق بين النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز. عز يجسد دور الضابط «الشرس» الذي يجد نفسه مجبراً على التحالف مع «مجرم دولي» (كريم عبدالعزيز) للقضاء على منظمة سرية تسمى «الكلاب السبعة»، وهي منظمة تتحكم في العالم من الظل وتهدده بعقار قاتل يحمل اسم «بينك ليدي».

ولا يعتمد الفيلم على الأكشن التقليدي، بل يقدم أسلوباً مشابهاً لألعاب الفيديو العالمية، حيث يتدرج الأبطال في مواجهة «الكلاب السبعة» عبر مراحل صعبة، وصولاً إلى المواجهة النهائية. المخرج عادل العربي والمخرج بلال فلاح، اللذان وضعا بصمتيهما في هوليوود، يعِدان بجرعة بصرية ومؤثرات عالمية لم تشهدها السينما العربية من قبل.

لماذا يُوصف بـ«مشروع استثنائي»؟

ميزانية تاريخية: تتجاوز 40 مليون دولار، وهو رقم يضعه في مقارنة مباشرة مع أفلام الأكشن العالمية.

قصة استثنائية: كتبها المستشار تركي آل الشيخ، الذي يقدم سيناريو يجمع بين الجريمة الدولية والمؤامرات السياسية.

توقيت العرض: يطرح الفيلم يوم 27 مايو القادم في سباق عيد الأضحى، وسط توقعات بأن يحطم أرقاماً قياسية في شباك التذاكر.

هل ستنجح «الكلاب السبعة» في وضع السينما العربية على خريطة الأكشن العالمية؟ فالمؤشرات الأولية تقول إننا أمام ليلة سينمائية لن تُنسى.