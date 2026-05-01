«أجبروني على العلاج».. حسام السيلاوي يبث رسالة استغاثة من داخل المستشفى!

تحولت حياة الفنان الأردني حسام السيلاوي إلى مسلسل درامي حقيقي في الساعات الأخيرة، بعد أن انتقل من دائرة «الجدل الديني» إلى «غرف العزل الطبي» مروراً بـ«الهجوم العائلي». الفنان الذي واجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته الأخيرة، فاجأ متابعيه بنداء استغاثة من داخل المستشفى، كاشفاً تفاصيل صادمة حول وضعه الراهن.

رسالة من خلف القضبان الطبية

وفي تطور درامي، كشف السيلاوي عبر حساباته الرسمية أن أفراداً من عائلته نقلوه إلى المستشفى «قسراً»، وأنه يُجبر على تناول أدوية مهدئة بدعوى حاجته لعلاج نفسي. الفنان الأردني أرفق موقعه الجغرافي بنداء استغاثة لجمهوره، وأكد أنه يُعامل وكأنه «فاقد للأهلية»، مطالباً بالمساندة والدعاء، مما أثار حالة من القلق والتعاطف الكبير بين متابعيه.

الأزمة لم تقف عند حدود المستشفى، بل امتدت إلى كواليس العائلة. السيلاوي كان قد وجّه عتاباً مؤثراً لوالده، معبراً عن خيبة أمله من موقفه الذي اعتبره «تبرؤاً إعلامياً». في المقابل، أوضح والد الفنان في تصريحات لاحقة أن موقفه لم يكن تبرؤاً من ابنه كشخص، بل اعتراضاً على تصرفات معينة، مشيراً إلى أن ابنه يمر بظروف نفسية صعبة تستدعي برنامجاً علاجياً متخصصاً خارج الأردن.

هل هي أزمة نفسية أم ضغوط؟

تأتي هذه الاستغاثة بعد ساعات من محاولة السيلاوي الدفاع عن نفسه بشأن تصريحاته الدينية التي أثارت الجدل، حيث أكد أنها «اقتُطعت من سياقها» وأنه لم يقصد الإساءة لأي جهة. والآن، يقبع الفنان تحت الرعاية الطبية، وسط غموض يلف تفاصيل وضعه الحقيقي، بين رواية «العلاج الضروري» التي تتبناها العائلة، ورواية «الاحتجاز القسري» التي أطلقها السيلاوي.

وبين الجدل الديني والانقسام العائلي وحالة الغموض الصحي، تظل قضية حسام السيلاوي واحدة من أكثر الملفات الفنية إثارة للجدل، بانتظار ما ستكشفه الأيام القادمة عن مصير «صوتٍ» وجد نفسه محاصراً بين جمهوره وعائلته.