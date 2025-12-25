كشف أطباء أن البرودة التي تحل مع قدوم موسم الشتاء تحمل مخاطر صحية خفية، خصوصاً على صحة القلب والأوعية الدموية، ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أبرز المشكلات الشائعة في الأشهر الباردة، ما يرفع خطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وفقاً للمدير المشارك في الطب الباطني بمستشفى سي كي بيرلا في جورجاون الدكتور توشار تايال، فإن الطقس البارد يؤثر مباشرة على الجسم، ما يجعل السيطرة على ضغط الدم أمراً حيوياً.

لماذا يرتفع ضغط الدم في الشتاء؟

ويوضح الدكتور تايال لموقع «only my health» أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تضيُّق الأوعية الدموية (عملية تُعرف بـ«الانقباض الوعائي») للحفاظ على حرارة الجسم، هذا التضيُّق يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم، ما يرفع ضغط الدم.

وأضاف: «كما تحدث تغييرات هرمونية، مثل زيادة إفراز الأدرينالين، إضافة إلى قلّة النشاط البدني، وتناول أطعمة مالحة أكثر، والتوتر الموسمي، كلها عوامل تساهم في هذا الارتفاع، أما لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم المزمن، فإن البرد يزيد من نشاط الجهاز العصبي الودي، ما يسرع نبض القلب ويضع عبئاً إضافياً عليه، خصوصاً لدى كبار السن أو أصحاب الشرايين المتيبسة».

هل يهدد الشتاء صحة القلب عموماً؟

يُشير الدكتور تايال، إلى أن الشتاء يرتبط بزيادة حالات النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل القلب، كمايساهم ارتفاع ضغط الدم، مع زيادة لزوجة الدم بسبب الجفاف الخفيف، وقلة الحركة، وزيادة الوزن، في تعزيز هذه المخاطر، كما يؤكد أن كبار السن ومرضى القلب هم الأكثر عرضة لهذا «الضغط الموسمي».

أما عن أفضل المناخات لمرضى ارتفاع ضغط الدم، فيفضل الدكتور تايال المناخ المعتدل غير الشديد الحرارة أو البرودة، إذ يحافظ على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل من التقلبات المفاجئة في الضغط.

نصائح للسيطرة على ضغط الدم في الشتاء

يقدم الدكتور تايال نصائح عملية للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة خلال البرد:

• ارتدِ ملابس دافئة تغطي الرأس والأذنين واليدين لتجنب تضيُّق الأوعية المفاجئ.

• مارس النشاط البدني يومياً، حتى لو كان مشياً قصيراً داخل المنزل أو خارجه، للحفاظ على مرونة الأوعية.

• قلل من الأطعمة عالية الملح مثل الحساء المعلب والمخللات والوجبات السريعة.

• اشرب كميات كافية من الماء، فالجفاف يزيد من لزوجة الدم ويرفع الضغط.

• قم بقياس ضغط الدم بانتظام، خصوصاً صباحاً عندما يكون أعلى.

• تجنب الخروج المفاجئ إلى البرد بعد الاستيقاظ أو الاستحمام.

• التزم بالأدوية الموصوفة دون انقطاع، حتى في أيام العطلات.