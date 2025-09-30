الدوسري يطمح في الأفضلية الآسيوية

الرياض تستضيف الحفل السنوي للاتحاد القاري

يطمح قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري في الحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية للعام 2025، إذ يسعى الدوسري للمساهمة مع زملائه اللاعبين لتأهل الأخضر السعودي لكأس العالم 2026، من خلال مباراتي إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي، وتعزيز حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي، وكانت «عكاظ» في الأول من يوليو الماضي انفردت بترشح الدوسري للجائزة الأفضل على مستوى قارة آسيا.وينافس النجم السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب آسيوي إلى جانب الثنائي القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن هنابي، ويطمح الدوسري في الحصول على جائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية، عقب حصوله على لقب هداف دوري أبطال نخبة آسيا 2025/2024 برصيد 10 أهداف، وحصد جائزة أفضل لاعب محلي في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025.فيما يأمل أكرم عفيف، لاعب قطر أن يكون هو أول لاعب يحصد الجائزة ثلاث مرات، بعدما ساهم في تتويج السد بلقب الدوري القطري للمرة الـ18، والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، كما لعب دوراً بارزاً في تأهل منتخب قطر لكأس آسيا 2027.أما الماليزي عارف أيمن، هو أول لاعب ماليزي يترشح لهذه الجائزة بعد موسم مميز 2024/2025، قاد خلاله جوهور دار إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل خمسة أهداف، بجانب تحقيق الثلاثية المحلية.ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الـ29 من الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2025 في العاصمة الرياض يوم 16 أكتوبر القادم، لينضم هذا الحدث إلى سلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة، ويقام الحفل، الذي تحتضنه الرياض لأول مرة، في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات؛ إذ سيتم تكريم 20 فائزاً في فئات متنوعة، تشمل أفضل اتحاد، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب، إضافة إلى جوائز فردية وجماعية تحتفي بإنجازات أبرز نجوم اللعبة ومسؤوليها في القارة.