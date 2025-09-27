يواصل منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عامًا برنامج تحضيراته في مدينة تالكا التشيلية، استعدادًا لانطلاق مشواره في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، حيث يلتقي في المباراة الافتتاحية منتخب كولومبيا يوم الاثنين 29 سبتمبر على إستاد فيسكال دي تالكا، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تشيلي (الثانية من فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية).وأجرى «الأخضر» اليوم الجمعة تدريبه اليومي تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، وتركّزت الحصة على جوانب بدنية وفنية، تخللتها تدريبات تكتيكية شملت التنظيم الدفاعي وبناء الهجمة.كما تسلّم قائد المنتخب محمد برناوي شهادة المشاركة في كأس العالم للشباب 2025، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم مع بعثة الأخضر.وسيخوض المنتخب مبارياته في البطولة ضمن المجموعة السادسة، حيث يبدأ بلقاء كولومبيا، على أن يواجه لاحقًا منتخبي نيجيريا والنرويج.