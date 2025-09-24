يواجه النجم الحزماوي عمر السومة فريقه السابق الأهلي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وقد سبق للمهاجم عمر السومة أن واجه للمرة الأولى في الموسم الماضي الفريق الأهلاوي عندما كان لاعباً في صفوف العروبة الذي هبط بعد ذلك لدوري يلو للدرجة الأولى، وحالياً للمرة الثانية سيواجه «العقيد» مع الفريق الحزماوي نظيره الأهلي.وكان عمر السومة في موسم 2022 واجه فريقه الحالي الحزم حينما كان لاعباً مع الأهلى في الجولة السابعة عشرة وانتصر الفريق الأهلاوي بهدف سجله «العقيد»، وينتظر الجمهور الحزماوي أن يرد السومة الدين لهم ويهز شباك الأهلي ويهديهم نقاط المباراة، فيما يأمل عشاق الأهلي بعدم وصول السومة لشباك الراقي.