لم يكن تألق القائد الشبابي يانيك كاراسكو في مباراة فريقه أمام نظيره أبها مجرد عرض فردي مميز، بل شكّل نقطة تحول بارزة في مسيرة الفريق هذا الموسم، خصوصًا بعد عودته للواجهة وتكليفه بشارة القيادة؛ الأمر الذي منحه بعدًا إضافيًا في شخصيته داخل الملعب.على المستوى الفني، قدّم كاراسكو أداءً متكاملًا؛ سجل هدفًا حاسمًا، وساهم في آخر، وصنع 4 فرص محققة للتسجيل، وهو ما يعكس قدرته على المزج بين الحسم أمام المرمى وصناعة الحلول لزملائه. كما أظهر تفوقًا بدنيًا واضحًا بكسبه 8 صراعات مباشرة، إلى جانب 4 مراوغات ناجحة أربكت دفاع المنافس، ما يبرز قيمته كلاعب يملك القدرة على كسر التنظيم الدفاعي.لكن الأهم يتجاوز لغة الأرقام، فشارة القيادة التي مُنحت له هذا الموسم انعكست على أدائه من خلال حضور ذهني عالٍ، والتزام تكتيكي ملحوظ، ورغبة في تحمّل المسؤولية داخل الملعب. هذه العناصر جعلت منه مرجعًا لزملائه في اللحظات الصعبة، وأعطت الشباب شخصية أوضح في المباريات الإقصائية.