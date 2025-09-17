قلب ممثل الوطن (الهلال) تأخره بهدف لفوز بهدفين على ضيفه الدحيل القطري، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.تقدم الدحيل عبر هدف عادل بولبينة (د:37)، قبل أن يرد الهلال بهدفين خلال الشوط الثاني عن طريق داروين نونيز (د:57)، وثيو هيرنانديز (د:67).شهد اللقاء سيطرة هلالية على وسط الميدان والبحث عن التوغل عبر الأطراف خصوصاً من الجهة اليمنى، في حين اعتمد الدحيل القطري على التحولات السريعة في محاولة لمباغتة الدفاع الهلالي، وتمكن من ذلك بعد هجمة مرتدة سريعة أرسل من خلالها يوسف سابالي كرة بينية طويلة خلف المدافعين وصلت أمام عادل بولبينة الذي انفرد بالمرمى، قبل أن يراوغ الحارس ياسين بونو ويضع الكرة داخل الشباك مُحرزاً هدف التقدم للدحيل (د:37)، وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول ألغى حكم اللقاء هدفاً للهلال أحرزه المدافع التركي يوسف أكتشيشيك، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد التي أظهرت وجود لمسة يد قبل ذلك على ماركوس ليوناردو (د:45+4)، لتنتهي مجريات هذا الشوط بتقدم الفريق القطري بهدف دون مقابل.ومع بداية الشوط الثاني زجّ مدرب الهلال سيموني إنزاغي بالمهاجم الأروغوياني داروين نونيز بدلاً من المدافع حسان تمبكتي في محاولة لتعديل النتيجة.وأثمر تبديل المدرب الإيطالي عن نجاح الهلال في تسجيل هدف التعادل بعد هجمة مُنسقة، إذ مرر حمد اليامي كرة عرضية داخل الصندوق أمام البديل نونيز ليسكنها بدوره من اللمسة الأولى بقدمه اليسرى على يمين الحارس في المرمى (د:57)، وواصل الهلال سيطرته على المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من على خط الـ18 من الفرنسي ثيو هيرنانديز لترتطم في مدافع الدحيل إبراهيم بامبا وتخادع الحارس وتستقر داخل الشباك (د:67)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف.