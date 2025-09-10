السيتي يعلن غياب مرموش عن «ديربي مانشستر»

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي موقف لاعبه المصري عمر مرموش من المشاركة في مواجهة مانشستر يونايتد القادمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة إقامتها الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة.وأكد مانشستر سيتي أن مرموش تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر.وأضاف النادي في بيان رسمي أن المهاجم تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مساء الثلاثاء، وأظهرت الفحوصات الأولية التي أُجريت له في مصر أنه لن يكون متاحاً للمشاركة في «ديربي مانشستر» يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل.ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبي للسيتي خلال الأيام القليلة القادمة مدة غياب النجم المصري عن الملاعب، وسط قلق من جماهير الفريق التي كانت تعول على ظهوره في قمة الديربي أمام مانشستر يونايتد.