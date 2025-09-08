تابعوا عكاظ على
انضم اللاعب السعودي خالد الجرافي إلى نادي إشبيلية الإسباني (الفريق الرديف«D»)، بهدف الحصول على فرصة اللعب وتطويرموهبته الكروية في الملاعب الأوروبية.

وخالد الجرافي صاحب أدوار متعددة في خط الوسط، إذ يستطيع اللعب في مركز الارتكاز أو صناعة اللعب أو الوسط الهجومي، ويتميز بقدراته الفنية على قراءة الملعب، ويجيد صناعة التمريرات الحاسمة، إلى جانب تحركاته المتأخرة داخل منطقة الخصوم.

والتحق خالد بشقيقه عبدالله الجرافي رسمياً بنادي إشبيلية الإسباني بالفريق الرديف (D)، حيث يلعب شقيقه في مركز الجناح الأيسر، وكانت له تجربة فريدة بكرة القدم الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى لعبه مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة، واللاعبان عبدالله وخالد الجرافي أحفاد الفنان الدكتور عبدالرب إدريس،

وساهم النجم الاتحادي السابق سامي شاس في كافة الترتيبات المتعلقة بانضمام اللاعب خالد الجرافي لنادي إشبيلية عن طريق وكيل الأعمال الإسباني ماريو.
