تلقى نادي الزمالك المصري صدمة جديدة بعد قرار تجميد أرضه في مرسى مطروح، في خطوة تُفاقم الأزمة المالية التي يعيشها النادي وتُقلّص من موارده المالية.

وقال النادي في بيان: «تلقى نادي الزمالك خطاباً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي (مرسي مطروح)، يفيد بأنه في إطار التخطيط لتطوير منطقة خليج الغرام».

وأضاف: «جاء القرار لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياه بالمنطقة لتنفيذ مشروع قومي، وعليه فإنه يتم إيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة أو التي سبق لها إصدار تراخيص بناء على الأراضي، والمصائف الكائنة بولاية الهيئة بالمنطقة، وعدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى».

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالرد على الخطاب المرسل للنادي من هيئة المجتمعات العمرانية.

أزمة مالية خانقة

ويعاني الزمالك من ضائقة مالية حادة تفاقمت مؤخراً بعد قرار وزارة الإسكان المصرية سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي كانت مخصصة لإنشاء فرع جديد، بسبب «عدم الجدية في التنفيذ».

ارتدادات تضرب الفريق

وتواجه الإدارة صعوبات كبيرة في توفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات اللاعبين، ما انعكس سلباً على استقرار الفريق ونتائجه خلال الموسم الحالي.

كما يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجميد قيد الزمالك، بسبب 6 قضايا صدرت لصالح مدربين ولاعبين سابقين.