بداية مثالية لدوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن ظهرت الإثارة والندية في المواجهة الأولى لانطلاقة الدوري التي جمعت ضمك وضيفه الحزم وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما بعد أن أدرك أصحاب الأرض التعادل في الوقت القاتل للمباراة على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.شهد اللقاء بداية هادئة من الفريقين وتمكن الحزم من التقدم عن طريق قائده فابيو مارتينيز من ركلة جزاء بعد أن عاد حكم اللقاء سامي الجريس لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لفريق الحزم بعد مداخلة مدافع ضمك سنوسي هوساوي مع مهاجم الحزم يوسف المزيريب، ليسددها فابيو على يسار الحارس كيوين سيلفا كهدف أول للحزم (د: 57).وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء تحصل الحزم على ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة الحارس كيوين لمهاجم الحزم الياس موكوانا وتقدم لها عمر السومة، لكنه سدد الكرة فوق العارضة لتضيع فرصة مضاعفة النتيجة للحزم، ليستغل ضمك الفرصة ويشن هجمة منظمة يتحصل من خلالها على ركلة زاوية نفذها فالنتين فادا وحولها جمال حركاس برأسه للمرمى الحزماوي كهدف أول وتعادل لضمك (د: 90+8)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق ضمك نقطته الأولى، وسيلاقي في الجولة القادمة ضيفه فريق نيوم، وكذلك حصل الحزم على نقطته الأولى، وسيواجه في الجولة القادمة مضيفه الشباب.