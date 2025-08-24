نجح لاعبو الأهلي في تحقيق كأس السوبر السعودي لكرة القدم من أمام فريق النصر بعد الفوز بالضربات الترجيحية 3/5، عقب التعادل الإيجابي 2/2 في الأشواط الأصلية، وجاء اللقب بعد انتظار دام 9 أعوام، من تحقيقه كأس السوبر من أمام الهلال في لندن بنتيجة 4/3 بضربات الترجيح، بعد التعادل في الأشواط الأصلية 1/1 في عام 2016.



وفاز المدرب يايسله ببطولته الـ 5 تاريخيًا، والأولى منذ عام 2021، وتتوزَّع الألقاب الـ 5 على 3 أصعدة، بواقع بطولتين في الدوري النمساوي، وكأس النمسا، وكأس دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي.



من جهته، واصل المدافع البرازيلي المحترف في الفريق الأهلاوي روجيه إيبانيز تقديم العروض المثيرة مع «الراقي»، بعد تسجيله هدف التعادل في الأشواط الأصلية خلال مواجهة النصر بنهائي كأس السوبر 2025، ورغم أنَّ إيبانيز يلعب في الخط الخلفي، إلا أنه أصبح سلاحًا هجوميًا لا يمكن الاستغناء عنه؛ بسبب قدرته على الدخول للعمق ولعب الضربات الرأسية، حيث رفع رصيده إلى 11هدفاً في جميع المباريات التي خاضها بمختلف مسابقات الموسم الحالي، وعلى مستوى الدوري السعودي، رفع إيبانيز رصيده إلى 8 أهداف، متخطيًا المعدل الذي وصل له طوال الموسم الماضي (3 أهداف)، كما وصل اللاعب المخضرم إلى 11 هدفاً بجانب 4 تمريرات حاسمة في 72 مباراة خاضها مع «قلعة الكؤوس» بمختلف البطولات.



من جهة أخرى، قاد النجم الجزائري رياض محرز الفريق الأهلاوي للحصول على لقب جديد، من بوابة نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر، حيث حصل اللاعب على أحسن تقييم من جانب الأهلي، وفقاً لمنصة «سوفا سكور» بـ7.5 من 10، بينما لمس الكرة في 40 مرة، بنسبة تمريرات ناجحة وصلت 75%، كما ظهرت أرقامه في الصراعات الثنائية، حيث دخلها في 9 مرات وفاز بـ7، وجلب محرز 4 أخطاء لصالح الأهلي، مع عجزه عن القيام بأي مراوغة ناجحة طيلة أطوار المباراة.