أعلن نادي ‫الفيحاء‬ عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي الغيني ألفا سيميدو لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.وجاء في بيان الفيحاء: «أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط الدولي الغيني ألفا سيميدو (مواليد 1997)، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، وجرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمؤتمرات بمقر النادي في المجمعة، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم».وأضاف البيان: «سبق لسيميدو تمثيل عدد من الأندية في البرتغال أبرزها بنفيكا ومورييرينسي وفيتوريا غيماريش، كما خاض تجارب احترافية في إسبانيا مع إسبانيول، وفي إنجلترا مع نوتنغهام فوريست وريدينغ، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي حيث لعب لنادي الطائي، ثم نادي نيوم في الموسم الماضي، إلى جانب مشاركته مع منتخب غينيا بيساو منذ عام 2021».واختتم البيان: «من جانبه، عبّر ألفا سيميدو عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكداً تطلعه لأن يكون إضافة للفريق والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات النادي».وكان نادي نيوم قد ودع اللاعب اليوم (الأربعاء) مكتفياً بتغريدة واحدة في حسابه الرسمي في منصة «X» قال فيها: «وقعت إدارة نادي نيوم الرياضي مخالصة نهائية مع اللاعب ألفا سيميدو، كل التوفيق في مشوارك القادم».