راقب مدرب النصر جيسوس مباريات الفريق الاتحادي التي خاضها في المعسكر الإعدادي «الأوروبي»، وركز على نقاط الضعف التي يمكن استغلالها في المواجهة الحاسمة التي ستجمع النصر والاتحاد يوم الثلاثاء 19، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.من جانب آخر، يواصل الفريق النصراوي تحضيراته الفنية لمواجهة فريق ريو آفي البرتغالي بعد غد (الخميس)، على أن يختتم مبارياته الودية يوم (الأحد) القادم بمواجهة ألميريا الإسباني، وستعود البعثة النصراوية إلى الرياض؛ لاستكمال التحضيرات قبل المغادرة إلى هونغ كونغ لخوض مواجهة الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي.وكان فريق النصر بدأ تحضيراته في النمسا يوم 20 يوليو الماضي، وخاض مباراتين وديتين كسب الأولى أمام يوهان النمساوي 5-2، وفاز في الثانية على تولوز الفرنسي 2-1، وخسر الفريق النصراوي من أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جرت بينهما في البرتغال.ويسعى المدرب جيسوس لتجهيز الفريق النصراوي لاستحقاقات الموسم الرياضي الجديد، محلياً «كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا 2».انفوجرافيكموعد مباراة نصف نهائي كأس السوبر:الثلاثاء 2025/8/19النصر × الاتحادالساعة 3:00 عصراً