وسط تداول الأنباء عن مشاركته في مسلسل «العقيلات»، نفى الفنان عبدالإله السناني تلقيه أي عرض رسمي حتى الآن، مؤكداً أنه لم يتلقَ عرضاً أو تواصلاً مباشراً بشأنه، وأن ما يُتداول لا يتجاوز ما يتناقله الجمهور، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة، مع توقعات باتضاح تفاصيله خلال الفترة المقبلة مع اكتمال عناصره الإنتاجية.

وكشف السناني انشغاله حالياً بتصوير مسلسل جديد يحمل اسماً مبدئياً «العشق المتجدد»، المقرر عرضه في أكتوبر عبر إحدى القنوات الفضائية، بمشاركة عبدالله السدحان وهند محمد ومحمد الشريف، مبيناً أن التصوير يجري بالكامل داخل المملكة، بإشراف مخرج تركي، ضمن توجه إنتاجي يعزز تنفيذ الأعمال محلياً ويستفيد من تنوع المواقع.

وتطرق إلى تجربته في مسلسل العاصوف، موضحاً أن المشاهد الداخلية صُوّرت داخل الاستوديوهات، بما في ذلك تفاصيل البيوت والأسطح، فيما نُفذت المشاهد الخارجية في مواقع حقيقية، مشيراً إلى أن العمل داخل الاستوديو يمنح تحكماً أعلى في عناصر الصوت والدقة الفنية، مع بقاء الفروقات محدودة مقارنة بالتصوير الخارجي من حيث النتيجة البصرية.

وفي ما يتعلق بحضوره عبر منصة إكس، أشار إلى أن توصيف تغريداته بالمستفزة لا يعكس طبيعة طرحه، معتبراً أن ما يقدمه يدخل ضمن التعبير الشخصي.