تواجه سيدة أعمال إيرانية تبلغ من العمر 44 عاماً، وتعيش حياة فاخرة في منطقة وودلاند هيلز بكاليفورنيا، اتهامات خطيرة بالتوسط في صفقات أسلحة غير قانونية لصالح الحكومة الإيرانية، بقيمة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على شميم مافي، مساء السبت الماضي في مطار لوس أنجلوس الدولي، أثناء محاولتها السفر خارج الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيان مكتب المدعي العام الأمريكي، تُتهم مافي بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، إذ توسطت في بيع طائرات مسيّرة مسلحة إيرانية الصنع، وقنابل، وصمامات تفجير، وملايين الطلقات من الذخيرة.

ومن أبرز الصفقات عقد بقيمة تزيد على 70 مليون دولار لبيع طائرات مسيّرة مسلحة من طراز مهاجر-6 (Mohajer-6) الإيرانية، إضافة إلى صفقة أخرى شملت 55 ألف صمام تفجير للقنابل، وآلاف من بنادق AK-47، وملايين الطلقات، ويُعتقد أن مافي حصلت هي وشركتها على عمولات تصل إلى ملايين الدولارات من هذه الصفقات.

وتدير مافي، وهي مواطنة إيرانية حصلت على الإقامة الدائمة «غرين كارد» في الولايات المتحدة عام 2016، شركة استخدمتها كغطاء لتسهيل هذه الصفقات، وكانت تسافر بانتظام بين الولايات المتحدة وإيران.

تأتي هذه القضية ضمن جهود الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات الصارمة المفروضة على إيران منذ سنوات، خصوصاً في مجال تصدير الأسلحة والطائرات المسيّرة، وتُعد الطائرات الإيرانية من طراز «مهاجر-6» و«شاهد» من الأسلحة التي استخدمتها طهران في دعم حلفائها في المنطقة، بما في ذلك في النزاعات المسلحة.