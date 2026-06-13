واصل المنتخب الوطني أمس تدريباته في مدينة أوستن، استعداداً لمواجهة أوروغواي يوم الإثنين بتوقيت أمريكا - فجر الثلاثاء بتوقيت المملكة - في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026



وأجرى «الأخضر» حصته التدريبية على ملعب Q2 تحت إشراف المدير الفني « دونيس»، حيث بدأت بتمارين الإحماء، ثم تدريبات الاستحواذ، أعقبها تطبيق الجمل التكتيكية.



وفرض «دونيس» مناورة فنية على ثلث مساحة الملعب لاختبار الجاهزية البدنية والذهنية، قبل أن يختتم المران بتدريبات مكثفة على الكرات الثابتة - سلاحه المنتظر في مواجهة صلابة أوروغواي.



ويواصل الأخضر تدريباته اليوم السبت بحصة مغلقة على نفس الملعب، قبل أن تغادر البعثة مساءً إلى ميامي بولاية فلوريدا، لبدء معسكر المباراة الأولى.