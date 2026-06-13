كشفت أعمار قائمة المنتخب السعودي مزيجا لافتا بين الخبرة والعناصر الشابة، في توليفة تجمع لاعبين تجاوزوا الثلاثين وأسماء واعدة تمثل مستقبل الكرة السعودية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة قبل الاستحقاقات القادمة.



ويبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب في القائمة الحالية نحو 28.4 عام، وهو معدل يعكس توازناً واضحاً بين النضج الفني والطاقة البدنية، خصوصا مع وجود عناصر تمتلك خبرات دولية كبيرة إلى جانب مواهب شابة بدأت تفرض حضورها بقوة.



ويتصدر الحارس أحمد الكسار قائمة الأكبر سناً بعمر 35 عاماً، يليه سالم الدوسري ومحمد العويس بـ34 عاماً، فيما يمثل الثلاثي الشبان مصعب الجوير وصالح أبو الشامات ومحمد أبو الشامات أصغر الأسماء في القائمة.



كما يبرز خط الدفاع كأكثر الخطوط استقراراً من ناحية الأعمار، بوجود عناصر في منتصف العشرينيات مثل سعود عبدالحميد ومتعب الحربي ونواف بوشل، بينما يجمع الوسط بين الخبرة والشباب بقيادة سالم الدوسري ومحمد كنو إلى جانب الجوير والجهني.



أما هجوم الأخضر، فيبدو الأكثر تنوعاً، حيث تتواجد الخبرة ممثلة في صالح الشهري وعبدالله آل سالم، مقابل سرعة وحيوية عناصر مثل أيمن يحيى وخالد الغنام وفراس البريكان.



جرافيك أعمار المنتخب السعودي:



الأكبر سناً



أحمد الكسار — 35 عاماً



سالم الدوسري — 34 عاماً



محمد العويس — 34 عاماً



متوسط أعمار القائمة



28.4 عام



الأصغر سناً



مصعب الجوير — 22 عاماً



محمد أبو الشامات — 23 عاماً



صالح أبو الشامات — 23 عاماً



توزيع الأعمار



فوق 30 عاماً: 9 لاعبين



من 25 إلى 29 عاماً: 15 لاعباً



أقل من 25 عاماً: 5 لاعبين