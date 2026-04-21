- ليلة مدينية بهيجة توجت بتحقيق نادي الأنصار بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (تحت 21 عاماً)، لتعيد الفرح والسعادة التي غابت طويلاً عن رياضة المدينة المنورة.



- إن حضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار، زاد من بهجة تلك المناسبة، وأعطى مؤشراً قوياً على أن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظر رياضة المنطقة، التي عانت الأمرين لسنوات طويلة؛ بسبب إدارات سابقة كانت تبحث عن الوجاهة والكراسي والأضواء، بعيداً عن مصلحة الرياضة الحقيقية.



- مما لا شك فيه أن أحد والأنصار هما قطبا رياضة المدينة، ولا ننسى أندية المحافظات التي أثبتت وجودها، وأبرزها نادي العلا الذي قدم نفسه بشكل لافت من محافظة العلا العزيزة على قلوبنا، وكذلك أندية محافظة ينبع كالمجد ورضوى ونادي النخل، ونادي الغزوة في محافظة بدر، ونادي الذهب في مهد الذهب.



- ننتظر خلال الموسم القادم نتائج وإنجازات تليق بتاريخ رياضة المدينة العريق. ونحن متفائلون بتحقيق «الأنصار» طموحات جماهيره، خاصة بعد تخصيص النادي؛ حيث يظهر حرص الملاك والإدارة على إبراز الكيان عبر عمل مؤسسي واضح في الجوانب الإدارية والفنية، وتطوير المنشآت والملاعب. ورغم أن الأمور قد تتطلب بعض الوقت لاكتساب الخبرة، إلا أن الرؤية ستصبح أكثر جلاءً مع الأيام لتحقيق تطلعات الجماهير.



- إن وجود ودعم الأمير الشاب سعود بن نهار سيكون له نتائج مثمرة بإذن الله. والجميع متفائل بالمرحلة القادمة، فمن المؤكد أنه اطلع على الإشكالات التي تواجه المنطقة، وتحديداً وضع نادي أحد الذي ما زال يئن تحت وطأة ديون ثقيلة ومطالبات مالية لا تتوقف من مدربين ولاعبين سابقين؛ نتيجة تخبطات الإدارة السابقة التي أدخلت النادي في نفق مظلم.



- فرحتنا من القلب لإدارة الأنصار، وهو مشهد يبهج الروح حين نرى جماهير المدينة سعيدة بهذا الإنجاز. هذا هو المطلب يا إدارة الأنصار: التواجد دائماً تحت الأضواء وبين الكبار. ننتظر عودة الفريق سريعاً إلى دوري الدرجة الثانية ثم الأولى، وصولاً إلى دوري المحترفين؛ فهذا الطموح ليس مستحيلاً، بل يحتاج فقط إلى الفكر الإداري والضخ المالي السليم.



- ألف مبروك، وننتظر بطولات تليق بهذا الكيان الكبير ليعود بنا إلى زمنه الجميل.. ورغم أنني لا أحب العيش في الماضي، إلا أن ذكريات التألق دائماً ما تبهرني وتدفعنا للأمام.