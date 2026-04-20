توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير وجازان خصوصاً الشرقية منها.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية تتحول فترة الظهيرة شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.