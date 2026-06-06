كشف مدرب منتخب مصر إبراهيم حسن أنه سيجري 11 تبديلاً خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البرازيلي، التي ستقام فجر الأحد على ملعب «هنتنجتون بانك فيلد» بمدينة كليفلاند الأمريكية، في اختبار حقيقي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مضيفاً أنهم سيرتدون القميص الأحمر فيما سيرتدي المنتخب البرازيلي القميص الأصفر.



هذا وتحمل المباراة ذكريات طويلة بين المنتخبين تمتد لأكثر من 66 عاماً، حيث تواجه المنتخبان في 7 مباريات سابقة، فرض خلالها منتخب البرازيل هيمنته بشكل واضح، حقق خلالها «السيليساو» 6 انتصارات من أصل 7 مواجهات، بينما اكتفى منتخب الفراعنة بتعادل وحيد دون أن ينجح في تحقيق أي فوز.



يذكر أن المنتخب المصري سيفتتح مشواره المونديالي في المجموعة السابعة بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري، وسط آمال كبيرة بتحقيق مشاركة مميزة في البطولة العالمية.