رفض المدرب الهولندي آرني سلوت عرضاً من أحد أندية الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) بعد أسبوع واحد من إقالته من قيادة ليفربول.

وكان نادي ليفربول قد أعلن السبت الماضي إقالة آرني سلوت من تدريب الفريق بعد موسم كارثي على المستويين المحلي والقاري، رغم الإنفاق المالي القياسي على الصفقات قبل انطلاق موسم 2025-2026.

رفض سريع لتدريب فولهام

وبحسب موقع «talk sport»، فإن آرني سلوت رفض عرضاً من نادي فولهام لخلافة البرتغالي ماركو سيلفا في تدريب الفريق.

فولهام يُحدد البدائل

وأضاف التقرير أن إدارة فولهام تواصل البحث عن خليفة ماركو سيلفا بعد رفض سلوت، إذ يبرز اسم مدرب إيبسويتش تاون كيران ماكينا الذي يتضمن عقده شرطاً جزائياً بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني، كما أن مدرب توتنهام السابق توماس فرانك أحد الخيارات المطروحة.

وجهة سلوت المُحتملة

وارتبط اسم سلوت بتدريب ميلان بعد رحيل المدرب ماسيميليانو أليغري، كما يُعد الهولندي مرشحاً محتملاً لتدريب منتخب بلاده بعد كأس العالم 2026.