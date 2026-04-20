لقاء خليجي طربي يجمع فهد الكبيسي وعبادي الجوهر

اجتمع صوتان من الخليج العربي في لقاء استثنائي جمع بين الأصالة والطرب، إذ حل الفنان القطري فهد الكبيسي ضيفاً على الفنان السعودي عبادي الجوهر في جلسة غنائية حملت طابعاً خاصاً.

لحظات غنائية عفوية

وثق الثنائي لحظات غنائية عفوية، تبادلا خلالها أداء عدد من الأغاني وسط انسجام واضح بينهما، ما انعكس على التفاعل الكبير الذي حظي به المقطع بعد انتشاره.

وخلال الجلسة، قدم الكبيسي والجوهر أغنية «أستاهلك» في أداء مشترك لافت، بينما أعاد فهد نشره لاحقاً عبر حساباته، معبراً عن امتنانه لهذا اللقاء الذي جمعه بعبادي الجوهر، مؤكداً سعادته بهذه التجربة التي وصفها باليوم المميز.

ولم تتوقف اللحظات عند ذلك، بل ظهر الفنانان في مقطع آخر وهما يؤديان أغنية «تأخرت»، وأضفى عزف عبادي الجوهر على العود روحاً طربية خالصة، جعلت الجلسة أقرب إلى رحلة موسيقية ممتدة بين الإحساس والخبرة.

تفاعل واسع من الجمهور

وسرعان ما لاقت المقاطع تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي أشاد بالأجواء الفنية التي جمعت النجمين، معتبرين أن هذا اللقاء قدّم نموذجاً للطرب الأصيل والتعاون الفني الذي يجمع بين الأجيال والأساليب المختلفة في الموسيقى الخليجية.

حفل عبادى الجوهر المنتظر

ويحيي عبادي الجوهر حفلاً غنائياً في الرياض يوم الجمعة 24 أبريل 2026 على مسرح جامعة الأميرة نورة، في تمام الساعة 10 مساءً، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة في ليلة طربية منتظرة.