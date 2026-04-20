نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ، اليوم (الإثنين)، من أتربة مُثارة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 - 1) كم، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ7:00 مساءً كما نبّه عن الحالة ذاتها في محافظة الجموم حتى الساعة الـ7:00 مساءً.



وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير وجازان خصوصاً الشرقية منها.



وفي جازان هطلت الليلة الماضية أمطارٌ غزيرةٌ شملت محافظة الدائر بني مالك، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها. وهطلت اليوم أمطارٌ خفيفةٌ على أجزاءٍ متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم، مع تهيؤ الفرصة لهطول مزيدٍ من الأمطار.



وفي حائل نبّه «الأرصاد» من هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏وتؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9:00 مساءً.