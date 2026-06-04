أصدرت محكمة التاج البريطانية في مدينة كامبريدج، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق بيتر كوريغان، والد قاتل الطالب السعودي محمد القاسم، بعد إدانته بمساعدة جانٍ على الإفلات من العدالة عقب الجريمة التي هزت الأوساط السعودية والبريطانية العام الماضي.

وجاء الحكم بعد ساعات من إصدار المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق نجله تشاز كوريغان، المدان بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، مع تحديد حد أدنى للعقوبة يبلغ 22 عاماً ونصف العام قبل النظر في إمكانية الإفراج المشروط.

إدانة الأب بعد اعترافه بالتهمة

وكان بيتر كوريغان قد اعترف أمام المحكمة بتهمة مساعدة ابنه بعد ارتكاب الجريمة، الأمر الذي دفع الادعاء إلى ملاحقته قضائياً باعتباره طرفاً ساهم في عرقلة مسار العدالة.

ورأت المحكمة أن تصرفات الأب استوجبت العقوبة الجنائية، لتنتهي القضية بإدانة الابن بارتكاب جريمة القتل العمد، والأب بمساعدته عقب وقوع الجريمة.

جريمة هزت كامبريدج

وتعود القضية إلى الأول من أغسطس 2025، عندما تعرض الطالب السعودي محمد القاسم (20 عاماً) لطعنة قاتلة في الرقبة قرب محطة القطار الرئيسية بمدينة كامبريدج أثناء وجوده مع أصدقائه خارج سكن طلابي.

وأدانت هيئة المحلفين تشاز كوريغان في مارس الماضي بعد رفض مزاعمه بأن الطعنة جاءت دفاعاً عن النفس، مستندة إلى الأدلة الجنائية وتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت تفاصيل الواقعة.

أسرة القاسم تستذكر ابنها

وفي أعقاب الأحكام الصادرة، جددت أسرة محمد القاسم تأكيدها أن ابنها كان «ابناً باراً وأخاً محباً والركيزة المعنوية للعائلة»، فيما عبّرت المؤسسة التعليمية التي كان يدرس فيها عن حزنها لفقدان أحد طلابها.