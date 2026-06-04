يُعرف الكبد بقدرته الكبيرة على التكيف ومقاومة الضرر، إلا أن المشكلات التي تصيبه غالباً ما تتطور بصمت ودون أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ما يجعل الكثيرين يكتشفون المرض بعد وصوله إلى مراحل متقدمة.

وبحسب موقع onlymyhealth، أوضح مدير زراعة الكبد وجراحات الجهاز الهضمي في مجموعة باراس هيلث الدكتور أنكور جارج، أن هناك عدداً من العلامات التحذيرية التي قد تكشف وجود خلل في وظائف الكبد، داعياً إلى عدم تجاهلها وإجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض.

وحدد خبير زراعة الكبد وجراحة الجهاز الهضمي، 7 أعراض صامتة لأمراض الكبد الكامنة التي يجب علينا الانتباه إليها، وهي كالتالي:-

1 - التعب المستمر دون سبب واضح

يشعر كثير من الأشخاص بالإرهاق نتيجة ضغوط الحياة اليومية أو قلة النوم، لكن التعب المزمن الذي يستمر رغم الحصول على قسط كافٍ من الراحة قد يكون مؤشراً على ضعف وظائف الكبد وعدم قدرته على أداء مهامه الحيوية بكفاءة.

2 - الحكة المزمنة في الجلد

قد تنتج الحكة عن أسباب عديدة، لكن استمرارها لفترات طويلة، خصوصا في راحتي اليدين وأخمص القدمين، قد يشير إلى تراكم الأحماض الصفراوية في الجسم بسبب ضعف قدرة الكبد على التخلص منها.

3 - تغير لون البول أو البراز

يشير الخبراء إلى أن البول الداكن قد يكون أحياناً نتيجة الجفاف، لكن استمرار لونه الداكن رغم شرب كميات كافية من الماء يستدعي الانتباه لاحتمال وجود مشكلة كبدية.

كما أن البراز الشاحب أو ذو اللون الطيني قد يدل على انسداد في القنوات الصفراوية، وغالباً ما يترافق مع حكة شديدة في الجلد.

4 - احتباس السوائل وتورم الجسم

قد ينجم احتباس السوائل عن مشكلات صحية متعددة تتعلق بالكبد أو القلب أو الكلى أو الهرمونات، إلا أن أمراض الكبد المتقدمة قد تؤدي إلى تورم الساقين أو تجمع السوائل داخل البطن، وهي حالة تُعرف بالاستسقاء.

5 - سهولة حدوث الكدمات والنزيف

يلعب الكبد دوراً أساسياً في إنتاج عوامل تخثر الدم. وعندما تتأثر وظائفه، قد يصبح الجسم أكثر عرضة للكدمات حتى بعد إصابات بسيطة.

وفي الحالات المتقدمة، قد يظهر نزيف تلقائي في القيء أو البول، وهو مؤشر خطير يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

6 - ضبابية الدماغ وضعف التركيز

مع تدهور وظائف الكبد، تتراجع قدرته على التخلص من مادة الأمونيا الناتجة عن استقلاب البروتينات. وارتفاع مستويات هذه المادة في الدم قد يؤدي إلى اضطرابات ذهنية تشمل ضعف التركيز والتشوش الذهني وسرعة الانفعال.

7 - اصفرار الجلد والعينين

يُعد اليرقان من أشهر علامات أمراض الكبد، ويظهر على شكل اصفرار في بياض العينين والجلد نتيجة ارتفاع مستوى مادة البيليروبين في الدم بسبب ضعف قدرة الكبد على معالجتها والتخلص منها.

أهمية الفحص المبكر

ويؤكد المختصون أن هذه الأعراض لا تمثل جميع مؤشرات أمراض الكبد، لكنها من أكثر العلامات شيوعاً التي تستدعي الانتباه، كما يشددون على أهمية إجراء الفحوصات الصحية الدورية المناسبة للعمر وعوامل الخطر، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السكري أو الكبد الدهني أو يستهلكون الكحول بكثرة.