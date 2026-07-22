وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى توندا إيكرت، مدرب ساوثهامبتون، على خلفية قضية تتعلق بمراقبة تدريبات فرق منافسة قبل مواجهتها.



وأوضح الاتحاد أنه يعتقد أن إيكرت سمح بمتابعة حصص تدريبية لأندية أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره خلال الموسم الماضي، قبل مباريات جمعت تلك الفرق بساوثهامبتون.



وأقر النادي الإنجليزي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، بالاتهامات، مؤكداً في بيان رسمي أن المدرب والنادي سيواصلان التعاون بشكل كامل وشفاف مع التحقيقات التي يجريها الاتحاد الإنجليزي.



وكانت القضية قد تسببت في استبعاد ساوثهامبتون من نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اعترف النادي بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات. ويُعد نهائي الملحق من أبرز المواجهات المالية في كرة القدم، إذ يمنح الفائز فرصة الصعود وعوائد مستقبلية كبيرة.



من جهته، اعتذر إيكرت عبر حسابات النادي الرسمية، موضحاً أن مراقبة تدريبات المنافسين كانت ممارسة شائعة في بعض الدوريات التي سبق له العمل بها.