حصل المهندس بندر بن طراد آل جرمان الأسمري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الرياضية من أكاديمية SBI بمدينة برشلونة الإسبانية، بعد إتمامه متطلبات البرنامج الأكاديمي المتخصص في الإدارة الرياضية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافةً مميزة إلى مسيرته العلمية والعملية، ويعكس حرصه على تطوير معارفه وخبراته في المجال الرياضي والإداري.

وقدّم عدد من الأصدقاء والأقارب والزملاء التهاني والتبريكات لـ«آل جرمان» بهذه المناسبة، متمنين له مزيداً من النجاح والتوفيق في حياته العلمية والعملية، وأن يواصل تحقيق الإنجازات التي تخدم وطنه ومجتمعه.