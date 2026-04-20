تحوّل رالي أمريكا الجنوبية في الأرجنتين إلى مشهد مأساوي، بعدما لقي متفرّج مصرعه وأُصيب آخرون إثر حادث مروّع وقع في منطقة مينا كلافيرو بإقليم قرطبة، ما دفع المنظمين إلى تعليق المنافسة ثم إلغائها بشكل نهائي في مرحلتها الحاسمة.

فقدان السيطرة عند منعطف خطِر

ووقع الحادث في المقطع المعروف باسم «جيوليو تشيزاري»، حين فقدت سيارة من طراز «فولكسفاغن بولو»، يقودها الباراغوايانيان ديدييه أرياس وهيكتور نونييث، السيطرة عند أحد المنعطفات السريعة، لتنحرف عن المسار وتتجه مباشرة نحو منطقة تجمع فيها عشرات المتفرجين.

تدحرج واصطدام بالجمهور

وبحسب معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية، بدأت السيارة بالتدحرج قبل أن تخرج عن السيطرة وتصطدم بالجمهور، ما استدعى تدخلاً فورياً من فرق الإسعاف التي فعّلت بروتوكولات الطوارئ في موقع الحادث.

ضحايا وإصابات متفاوتة

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم قاصر، نُقلوا إلى أحد مستشفيات المنطقة. ولاحقاً، أُعلن عن وفاة شاب يبلغ 25 عاماً من مدينة قرطبة متأثراً بإصاباته البالغة.

ومن بين المصابين، امرأة في الـ40 من عمرها تعرضت لكسر في الكاحل، وُصفت حالتها بالمستقرة، فيما أصيبت ابنتها القاصر بجروح طفيفة. في المقابل، لم يُصب سائقا السيارة بجروح تُذكر.

إلغاء السباق وتشكيل خلية أزمة

وجاء الحادث مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الرالي في منطقة منحدرة تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً، ما دفع السلطات إلى تحييد المقطع فوراً لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان سلامة الحاضرين.

ونظراً لخطورة الحادث، أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء المنافسة بالكامل، مع تشكيل خلية أزمة تضم الجهات المعنية لمتابعة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.