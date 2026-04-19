هل لاحظتِ يوماً أنكِ ما زلتِ تتحدثين عن تفاصيل يومكِ، بينما يستسلم زوجكِ للنوم سريعاً؟ قد يبدو الأمر وكأنه قلة اهتمام، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، كما أنه ليس خطأكِ إن كنتِ تجدين صعوبة في النوم.

فالعلم يشير إلى أن النساء مهيآت بيولوجياً للحصول على نوم أقل جودة مقارنة بالرجال، لعدة أسباب متشابكة.

في هذا السياق، أوضح المتخصص في طب النوم وطب أعصاب الأطفال الطبيب الهندي كريستوفر جيه ألين، الأسباب الحقيقية التي تجعل دورة نوم النساء أكثر اضطراباً، في منشور نشره بتاريخ 18 أبريل.

وبحسب موقع Hindustan Times الهندي، أشار إلى أن النساء يواجهن تحديات فريدة، تراوح بين التغيرات الهرمونية والضغوط النفسية، ما يجعل الحصول على نوم عميق ومريح أمراً أكثر صعوبة.

1 - التغيرات الهرمونية

يُعد النظام الهرموني لدى النساء أكثر تعقيداً من الرجال، إذ يشهد تقلبات مستمرة تؤثر بشكل مباشر على جودة النوم، وأوضح الطبيب أن هذه التغيرات تُعد السبب الأكبر وراء اضطرابات النوم لدى النساء، إذ ترتفع وتنخفض هرمونات مثل الإستروجين والبروجستيرون مع كل دورة شهرية، وهما عنصران أساسيان في تنظيم النوم.

وأضاف: قبل الدورة الشهرية، يؤدي انخفاض هرمون البروجستيرون إلى نوم أخف واستيقاظ متكرر، بينما خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، يتسبب انخفاض الإستروجين في تقطع النوم بشكل ملحوظ.

2 - القلق والاكتئاب

لا تقتصر الأسباب على الجانب الجسدي، بل تمتد إلى الصحة النفسية أيضاً، فبحسب الطبيب، النساء أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب بمعدل يصل إلى الضعف مقارنة بالرجال، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة النوم.

وأكد أن العلاقة بين النوم والحالة المزاجية متبادلة؛ فالنوم السيئ يزيد من القلق، والقلق بدوره يفاقم اضطرابات النوم.

كما أشار إلى اختلاف استجابة الجنسين للضغوط، إذ يمكن للرجل أن ينام خلال دقائق رغم التوتر، بينما يظل دماغ المرأة في حالة يقظة واستعداد.

3 - عبء الرعاية والمسؤوليات

تلعب الأدوار الاجتماعية دوراً مهماً أيضاً، إذ غالباً ما تتحمل النساء مسؤولية الرعاية داخل الأسرة، هذا العبء الذهني لا يتوقف حتى أثناء النوم.

وأوضح الطبيب أن النساء يظللن في حالة يقظة جزئية، مترقبات لأي طارئ، سواء كان بكاء طفل أو مرض أحد أفراد الأسرة أو متابعة تفاصيل الحياة اليومية، والنتيجة نوم خفيف وسهل الاضطراب بسبب استمرار نشاط الدماغ.