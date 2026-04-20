تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعادله مع مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم أمس (الأحد) على ملعب «المسيرة الخضراء»، في إياب نصف النهائي.

وكان اتحاد العاصمة قد تعادل سلبياً على أرضه مع آسفي المغربي، ليتأهل مستفيداً من أفضلية التسجيل خارج الأرض، ويضرب موعداً مع الزمالك المصري في نهائي البطولة القارية.

فوضى قبل البداية

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة و20 دقيقة بسبب مناوشات بين جماهير الفريقين، لينزل على إثرها بعض أفراد الجماهير إلى أرضية الملعب، ما دفع حكم اللقاء إلى أن يأمر اللاعبين بالعودة إلى غرف تغيير الملابس، قبل أن يتدخل المنظمون لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

خالدي يفتتح التسجيل

افتتح اللاعب أحمد خالدي التسجيل لفريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه أفضلية قبل الاستراحة.

تعادل آسفي

وأحرز السنغالي موسى كوني هدف التعادل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 75 من ضربة رأس إثر ركلة ركنية، لكن محاولات تسجيل الهدف الثاني في الدقائق المتبقية لم تُكلل بالنجاح.